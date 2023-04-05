نجم المصري السابق : شخصية الفريق سر الفوز على الزمالك اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - علق كريم ذكري نجم المصري السابق على فوز الفريق البورسعيدي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

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قال كريم ذكرى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسام حسن فاجئ الزمالك بتشكيله الأساسي ودخل في اللقاء تدريجيا ولاعبي المصري كانوا معذورين في بداية

المباراة بسبب غياب حساسية المباريات".

وأضاف: "شخصية النادي المصري وراء الفوز على الزمالك وأي فريق آخر يدخل في شباكه هدفين قد يخسر معنويا ولكن المصري عاد بقوة".

واختتم:"هدف المصري الأول جاء من خطأ كارثي لدفاع الزمالك".

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