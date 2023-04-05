باناثينايكوس يفوز على أستون فيلا في كأس زد الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق باناثينايكوس تحت 17 سنة، على نظيره "أستون فيلا" الإنجليزى، بنتيجة 2-0، في اليوم الثانى من مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس زد الدولية لمواليد 2006.

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وأحرز أهداف "باناثينايكوس" اللاعب بريجو في الدقيقة 7 واللاعب جيرجيو لاكس احرز الهدف الثانى في نهاية الشوط الأول، بينما انتهت المباراة الثانية بالتعادل السلبي بين فريق "فيتوريا دى غيماريش" و" فينورد روتردام". ويلتقي غداً فريق "أستون فيلا" الإنجليزى وفريق "زد إف سي" في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يلتقى فريق "فيتوريا دى غيماريش" وفريق النادى "الأهلى" في ثانى مباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

الجدير بالذكر أن بطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة تقام بملاعب

نادي زد الرياضي بالقاهرة الجديدة، ويشارك بها 6 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم الأولى فرق زد اف سي وأستون فيلا وباناثينايكوس، وتضم الثانية فرق الأهلي وفينورد وفيتوريا جمياريش، ويتم تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للتصفية بالدور النصف النهائي، ويلتقي الفائزين في النهائي، وسيتم منح جوائز لأفضل لاعب وحارس مرمى وهداف البطولة بالإضافة إلى جائزة اللعب النظيف، يتم تحديدهم من قبل اللجنة الفنية للبطولة.

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