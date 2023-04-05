قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 23 لبطولة الدوري الممتاز.

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ويحل بيراميدز ضيفا على المقاولون في التاسعة والربع من مساء الأربعاء على استاد الجبل الأخضر في إطار لقاءات الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس

ويغيب رمضان صبحي بسبب شعوره ببعض الإجهاد وتفضيل الجهاز الفني راحته، بجانب استمرار تأهيل فخر الدين بن يوسف وفخري لاكاي.

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