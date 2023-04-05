سيد جلال: نسعى لاستغلال دعم الرئيس السيسي في اكتشاف المواهب الكروية

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث سيد جلال المشرف العام على الدورة الرمضانية الكبرى المقامة في منطقة المرج عن الهدف الأساسي من اقامة الدورة بهذا الاهتمام الكبير.

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وقال جلال في تصريحات صحفية له اليوم ان الجميع يسعى لاستغلال حالة الدعم الغير مسبوقة من الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اكتشاف العديد من اللاعبين المميزين مو اجل رعايتهم وتأهيلهم بشكل مثالي ليكونوا نجوم المستقبل القريب خاصة وأن مصر بها آلاف المواهب الكروية التي تحتاج للتنقيب عنها فقط.

وأتم بأن نجوم الكرة المصرية

جاءوا من تلك الأماكن بعد اكتشافهم من خلال الكشافين لذا حرصنا بالدورة على وجود نجوم الاهلى القدامى أمثال حمدي أبو راضي وناجي خليل وعادل عبد الرحمن من أجل رؤية هولاء الأبطال على أرض الواقع، واختيار أفضل العناصر والعمل على وتأهيلهم بشكل أفضل والبحث عن أفضل أماكن لهم بين الأندية المصرية.

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