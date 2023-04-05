طلائع الجيش يخسر امام أهلي طرابلس في البطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى فريق طلائع الجيش خسارة مؤلمة على ملعبه امام ضيفه أهي طرابلس الليبي بهدفين مقابل هدف في مباراة ذهاب الدور التمهيدي للبطولة العربية لاندية والتي استضافها ملعب جهاز الرياضة العسكري.

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جاءت بداية المباراة مميزة من جانب طلائع الجيش الذي فرض سيطرته على وسط الملعب وقدم عرضاً هجومياص طيباً ترجمه بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 34 عن طريق الجناح كريم طارق.

وفي الشوط الثاني انقلبت الامور رأساً على

عقب وخطف فريق اهلي طرابلس زمام المباردة من الطلائع ونجح في العودة سريعً بتسجيل هدف التعادل عن طريق محمد المنير في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 87 نجح البديل الحنشي في تسجيل هدف التقدم للفريق الليبي الذي يستضيف الطلائع في مباراة الاياب يوم الثلاثاء المقبل.

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