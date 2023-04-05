أرقام هجومية مميزة لـ إلياس الجلاصي في مباراة الزمالك والمصري

ياسر رشاد - القاهرة - قدم النجم التونسي إلياس الجلاصي مباراة هجومية مميزة بعدما شارك لمدة 89 دقيقة في مواجهة الزمالك والمصري والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

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ولم يسجل أو يصنع جناح المصري إلياس الجلاصي أي أهداف إلا أنه ساهم في خلق العديد من الفرص لزملائه في مواجهة الزمالك.

ونجح إلياس الجلاصي في صناعة 6 فرص كاملة خلال مباراة الزمالك والمصري.

كما أكمل 46 تمريرة منها 32 تمريرة صحيحة، وقد لمس الكرة 72 مرة.

وأرسل الجناح التونسي 14 كرة طويلة منها 8 كرات طويلة صحيحة.

كما لعب 11 عرضية منها 6 عرضيات صحيحة.

وتمكن من تحقيق 3 مراوغات ناجحة من أصل 4 مراوغات.

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