الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة غزل المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - أختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

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اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، باللاعبين في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وذلك قبل بداية فقرات المران الجماعي.

وقاد الثنائي سامي قمصان مدرب الفريق، وأندريس إندويا مخطط الأحمال؛ اللاعبين في فقرات بدنية وتدريبية متنوعة مع بداية المران.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة

علاء تدريبات بدنية وفنية، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة والربع مساء غد الأربعاء باستاد القاهرة.

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