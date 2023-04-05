مرتضى منصور يعلن قرارات نارية ضد لاعبي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن قرارات نارية بتوقيع عقوبات قوية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهازين الفني والاداري.

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وأعلن مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" رحيل الجهاز الفني والاداري بالكامل بعد الخسارة أمام المصري البورسعيدي بثلاثية في الدوري.

كما قرر رئيس الزمالك خصم 30% من عقود اربعة لاعبين في

الفريق، بالاضافة إلى 25 % من اجمالي عقود اللاعبين في الموسم الحالي.

واتهم مرتضى منصور الجهاز الفني بتعمد الابقاء على بعض اللاعبين داخل الملعب في لقاء المصري رغم تراجع مستواهم وهو مايراه بمثابة التآمر على النادي.

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