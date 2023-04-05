أحمد حجازي الأعلى تقييمًا في مباراة اتحاد جدة وضمك بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - ساهم المدافع المصري أحمد حجازي في فوز اتحاد جدة بثلاثية نظيفة على ضمك ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

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وسجل الدولى المصري أحمد حجازي الهدف الثالث لفريق اتحاد جدة في الدقيقة 87 من رأسية قوية سكنت شباك ضمك ليكمل ثلاثية فريقه قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

وحصل أحمد حجازي على التقييم الأعلى من بين لاعبي الفريقين بعدما وصل تقييمه إلى 8.1 من 10 وفقًا لموقع "سوفا سكور" المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

وشارك أحمد حجازي لمدة 90 دقيقة وسجل هدفًا في مباراة اتحاد جدة وضمك ضمن منافسات دوري روشن

السعودي.

وتمكن حجازي من تشتيت الكرة مرتين كما اعترض الكرة مرتين ومنع تسديدة واحدة.

وتفوق مدافع اتحاد جدة في صراع هوائي واحد من أصل 3 صراعات هوائية كما فاز في مواجهتين أرضيتين من أصل 3 مواجهات أرضية.

وأكمل حجازي 66 تمريرة منها 62 تمريرة صحيحة وقد لمس الكرة 81 مرة.

ولعب أحمد حجازي 10 كرات طويلة منها 8 كرات طويلة صحيحة.

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