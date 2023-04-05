التعادل الإيجابي يحسم قمة إنتر ميلان ويوفنتوس في كأس إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب إليانز ستاديوم في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

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وأحرز اليوفي هدف التقدم الأول في المباراة عن طريق خوان كواداردو في الدقيقة 83 ثم خطف وروميلو لوكاكو من ركلة جزاء هدف التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 95 .

تشكيل يوفنتوس :



حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

خط الدفاع: فيدريكو جاتي - بريمر - دانيلو.

خط الوسط: خوان كوادرادو - نيكولو

فاجيولي - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - فيليب كوستيتش.

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - دوشان فلاهوفيتش.



تشكيل إنتر ميلان:



حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: دي أمبروسيو - فرانشيسكو أتشيربي - اليساندرو باستوني.

خط الوسط: ماثيو دارميان - نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - هنريك مخيتريان - فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: إيدن دجيكو - لاوتارو مارتينيز.

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