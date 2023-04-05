 بايرن ميونخ يتعرض لأول صدمة مع توخيل ويودع كأس ألمانيا من ربع النهائي

فشل بايرن ميونخ في مواصلة تأكيد انطلاقته الناجحة بقيادة مدربه الجديد توماس توخيل، بعدما أخفق في بلوغ نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، إثر الخسارة أمام فرايبورغ 1-2، الثلاثاء، في ربع نهائي المسابقة.



على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، خسر الفريق البافاري المواجهة في الثواني الأخيرة، بعد ركلة جزاء لمصلحة فرايبورغ، سجل منها الألماني لوكاس هويلير هدف الانتصار الثاني، بعدما افتتح الفرنسي دايوت أوباميكانو التسجيل لبايرن، فيما عدّل الألماني نيكولاس هوفلر النتيجة بعد أقل من نصف ساعة على اللعب.



ورغم الهزيمة، دخل الألماني توماس مولر تاريخ النادي البافاري، بعد أن بات أكثر لاعبي بايرن ميونخ مشاركة في بطولة كأس ألمانيا، حيث سجل ظهوره رقم 64 في مباريات كأس ألمانيا، ليتفوق على الأساطير سيب ماير (63)، جيرد مولر (62) وفرانز بيكنباور (61)، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.



ويلتقي الفريقان السبت المقبل في فرايبورغ، ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري، قبل رحلة البافاري إلى إنكلترا لمواجهة مانشستر سيتي في 11 أبريل/ نيسان الحالي، ضمن ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وحقق المدرب الألماني توماس توخيل انطلاقة مثالية في أول مباراة بعد تعييه خلفاً لمواطنه يوليان ناغلسمان المقال من منصبه، وذلك بقيادته إلى العودة للصدارة وسكة الانتصارات بفوز كبير على ضيفه وغريمه التقليدي فريقه السابق بوروسيا دورتموند 4-2 السبت الماضي، في المرحلة السادسة والعشرين، لكنه تعرض الثلاثاء لأول صدمة بالخروج من مسابقة الكأس المحلية.

(وكالات)