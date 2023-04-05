موقعة تشلسي وليفربول تنتهي على وقع تعادل خاسر للفريقين

المنامة - ياسر ابراهيم - انتهت موقعة تشلسي وضيفه ليفربول بالتعادل السلبي 0-0 الثلاثاء ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة في إطار الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن، فيما أصبح رصيد تشلسي 39 نقطة في المركز الحادي عشر.



وأبقى المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب على الثلاثي الهولندي فيرجيل فان دايك والمصري محمد صلاح وترينت ألكسندر-أرنولد على دكة البدلاء.



وكاد الدولي البرتغالي جواو فيليكس يفتتح التسجيل من انفراد في الدقيقة الرابعة لكن المدافع الكاميروني جويل ماتيب تدخل في توقيت ومناسب، وحذا حذوه الفرنسي ابراهيما كوناتيه عندما أبعد كرة للكرواتي ماتيو كوفاسيتش وهي في طريقها الى المرمى (5).



وأهدر الألماني كاي هافيرتس فرصتين في الدقيقتين 12 و29، وسجل هدفا ألغي بداعي لمسة يد بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (49).



(بي ان سبورت)