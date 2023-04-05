الامارات | سعيد بن مكتوم: دبي «ملتقى أبطال العالم».. والبادل تنس تحقق نمواً كبيراً في الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس الرئيس الفخري للاتحاد العربي، أن اللعبة حققت نمواً كبيراً بأعداد المشاركين في الدولة، فيما أصبحت دبي ملتقى أبطال العالم والمنتخبات العربية والدولية التي تتنافس على أقوى البطولات، والتي كان آخرها استضافة بطولة العالم للبادل التي أقيمت في العام الماضي وحققت نجاحاً كبيراً.

وقال في تصريحات صحافية: «إن كل هذا التطور حدث بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لرياضة البادل، وتوفيره كل سبل النمو والنجاح لها، وفي مقدمتها تشييد صالة تضم أحد أروع الملاعب، إلى جانب متابعة سموه أعمال الاتحاد، وتسخير كل السبل لنجاح خططه وبرامجه».

ورحّب الشيخ سعيد بن مكتوم بالوفود المشاركة في النسخة الأولى من البطولة الدولية لمنافسات البادل تنس، المقامة ضمن النسخة الـ10 من دورة ند الشبا الرياضية الرمضانية، والتي تستمر حتى 10 أبريل المقبل، بشعار «قدرات لا حدود لها»، بمشاركة ثمانية منتخبات، هي: الإمارات، ومصر، وقطر، وإيران، واليابان، والكويت، والبحرين، والسعودية.

والتقى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رؤساء الوفود واللاعبين المشاركين في البطولة، مرحباً بوجودهم في الإمارات، كما تمنى لهم التوفيق وتقديم أقوى المنافسات في ملاعب مجمع ند الشبا، الذي يستضيف البطولة، والذي سبق واستضاف العديد من البطولات الدولية للاعبين المحترفين والمنتخبات، واستضاف أيضاً البطولة الخليجية التي أقيمت العام الماضي، وأسفرت عن فوز المنتخب الوطني باللقب.

وأثنى رئيس اتحاد الإمارات للبادل، على دور الجمهور في تحفيز اللاعبين، والتشجيع المثالي الذي رفع من مستوى الحماسة في جميع المنافسات التي تشهدها دورة ند الشبا الرياضية، سواء المحلية أو الدولية، التي تقام بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة أو البطولات الدولية للمنتخبات التي حققت نجاحاً كبيراً، وتركت انطباعاً رائعاً وذكريات جميلة لدى جميع المشاركين.

وتقام الليلة أربع مباريات لحساب الجولة الثانية للنسخة الأولى من بطولة ند الشبا الدولية للبادل، حيث يواجه المنتخب الوطني نظيره الياباني، ويلعب منتخب السعودية ضد قطر، لحساب المجموعة الأولى من البطولة، كما يلتقي منتخب البحرين الكويت، وإيران ومصر في المجموعة الثانية.

وكان الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، توّج الفائزين في بطولة البادل التي اختتمت منافساتها في ثلاث فئات بحصول الثنائي نيكولا سياسيا وبيل ريلات على لقب فئة التصنيف المحلي 10 نقاط (رجال)، بتغلبهما في المباراة النهائية على أنشول شوبال وأيشان شوبال بمجموعتين دون رد 6–4 و6–2، فيما توج الثنائي عائشة العوضي وأندريا سوتو بلقب فئة التصنيف المحلي 10 نقاط (سيدات)، بفوزهما في النهائي على غوادلوبي دي سان فليكس وغابرييلا دوتش 6–3 و6–3.

كما فاز الثنائي سيف الحمادي وقاسم الشرافي بلقب بطولة الناشئين تحت 16 عاماً، التي تقام لأول مرة ضمن الدورة، بتغلبهما في النهائي على أحمد الهاشمي وعيسى أهلي بمجموعتين دون رد 6–صفر و6–3.

شرطة دبي و«الطرق» في نصف نهائي سلة الكراسي

تأهل فريقا القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، للدور نصف النهائي لبطولة كرة السلة للكراسي المتحركة، المقامة حالياً بنادي دبي، وجاء تأهل شرطة دبي، بعدما اعتلى قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بالفوز الذي حققه على فريق مركز وريزيدنس البستان 40-11، فيما فاز فريق هيئة الطرق والمواصلات على بلدية دبي 34-21، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما نجح فريق دبي للإسعاف في الفوز على فريق تنمية المجتمع 30-8، وتقدم للمركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، وبات على مقربة من التأهل للمربع الذهبي، كما فاز كهرباء ومياه دبي على محاكم دبي 24-22.

الإمبراطور وفهود زعبيل إلى نصف نهائي الطائرة

حجز فريقا الإمبراطور وفهود زعبيل مقعديهما في الدور نصف النهائي لمنافسات الكرة الطائرة، على حساب فريقي إتش إم إس والشبابي.

وكان فريق الإمبراطور قد فاز على فريق إتش إم إس في مباراة قوية وصعبة، انتهت بنتيجتها بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، إذ فاز الإمبراطور في الشوط الأول بنتيجة 25-17، وخسر الشوط الثاني 24-26، ثم فاز في الشوط الثالث بنتيجة 25-20، وأنهى المباراة في الشوط الرابع بالفوز بنتيجة 25-9.

وفاز فريق فهود زعبيل على فريق الشبابي بثلاثة أشواط نظيفة، وجاءت نتائج الأشواط 25-19، و25-20، و25-16.