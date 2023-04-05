الامارات | كاكا والنني في مجلس الشارقة الرياضي: الجمهور يبحث عن النتائج قبل الأداء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب منتخب البرازيل سابقاً البرازيلي ريكاردو كاكا، ولاعب منتخب مصر وأرسنال الحالي المصري محمد النني، أن جمهور كرة القدم يبحث عن النتيجة بشكل أكبر من حاجته للاستمتاع بالأداء الفني، لذلك فإن كرة القدم تحتاج الى تطبيق الخطط الهجومية لتسجيل الأهداف وكسب النتائج. جاء ذلك خلال مشاركة النجمين في المجلس الرمضاني الذي نظمه نادي الشارقة للصحافة والتابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في جلسة بعنوان «خط الهجوم والدفاع.. كرة القدم بين النتائج ومتعة الأداء»، بحضور مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق علاي، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، ومدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة علياء السويدي، وعدد من ممثلي القطاع الرياضي والإعلامي في الدولة.

وناقشت الجلسة التي أدارها الإعلامي الرياضي الكويتي، مشاري الخزيم، تأثير الخطط التدريبية على كرة القدم، وأداء اللاعبين وأدوارهم داخل الملعب ومراكز اللعب المختلفة، ومدى انعكاس أشكال اللعب الهجومية والدفاعية على جماهيرية الأندية وتحقيق متعة الأداء الكروي، والبحث عن إجابات فنية للتساؤل الشائع: أيهما أهم في كرة القدم النتائج أم المتعة الجماهيرية؟

وكشف البرازيلي كاكا أنه يتطلع لمتابعة الكرة الإماراتية مستقبلاً عندما يتواجد في صفوف الأندية لاعبون برازيليون مميزون قادرون على إمتاع الجمهور وتحقيق النتائج الكبيرة، مؤكداً أن الجمع بين اللعب الجميل والنتيجة الجيدة شيء أكثر إمتاعاً للجمهور.

وطالب ريكاردو كاكا كل لاعب كرة قدم أن يستمتع بالمستوى ويقدم كل ما لديه لخدمة فريقه، مشيراً إلى أنه يستمتع بأداء فرق باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وأرسنال، إنها تقدم كرة قدم جميلة وبأسلوب مختلف.

وعن أفضل المدربين اختار النجم البرازيلي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كما اختار جيل منتخب البرازيل في كأس العالم 2006 على الرغم من عدم تحقيقه البطولة إلا أنه كان ممتعاً.

من جانبه وصف النجم المصري محمد النني فريق أرسنال في عام 2004 الذي أحرز الدوري من دون خسارة بالأفضل، أما على صعيد المنتخبات فاختار النجم المصري منتخب البرازيل، «فالبرازيليون هم من يخترعون كل جديد في كرة القدم»، مشيراً إلى أن مدرب فريق الأرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، هو الأفضل، بجانب مواطنه بييب غوارديولا.

واعتبر النجم المصري أن الألماني مسعود أوزيل هو أفضل اللاعبين الذين لعب معهم. وعن النجم المصري محمد صلاح أشار النني إلى أنه أسطورة عربية ومصرية، والجميع يفخر به وبإنجازاته في الدوري الإنجليزي، كاشفاً عن طموحه بالتوجه للتدريب بعد الاعتزال، متمنياً أن يكون ذلك في الدوري الإنجليزي.

هلال: المجالس الرمضانية ممتعة ومفيدة للجميع

أكد رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، أن مثل هذه المجالس الرياضية التي تقام في شهر رمضان المبارك ممتعة ومفيدة للجميع، منهم لاعبو كرة القدم، متمنياً أن تستمر، وقدم شكره لنادي الشارقة للصحافة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أسعدتني الروح الرياضية والمجتمعية العالية التي تحدث من خلالها البرازيلي كاكا والمصري محمد النني، وهي جزء مهم من كرة القدم، وأتمنى ان يستفيد منها لاعبو الاندية الإماراتية لما تضمنته من معلومات جميلة ونقاش مثمر وأمور فنية يحتاجها كل لاعب يطمح للتميز».

وفي سياق متصل شهد المجلس الرمضاني تنظيم حلقة من برنامج «تحدي الثلاثين» الذي يقدمه صانع المحتوى مساعد الفوزان، بمشاركة المتسابقين عبدالله أشكناني ومحمد سهيل، وتضمن طرح 31 سؤالاً رياضياً على المتباريين، وفاز به عبدالله أشكناني.