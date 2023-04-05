الامارات | الشارقة عينه على اللقب الـ 10.. وعجمان يحلم بـ «نسخة 84»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف الشارقة عند الـ10 من مساء اليوم، نظيره فريق عجمان في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، ويسعى الشارقة للتأهل إلى المباراة النهائية، وحصد اللقب الـ10 في مسيرته، خصوصاً أنه يحمل اللقب التاسع، بعد فوزه على الوحدة بهدف نظيف سجله المهاجم الإسباني باكو الكاسير.

من جانبه، يأمل عجمان تكرار سيناريو فوزه بلقب هذه البطولة لأول مرة في تاريخه عام 1984، فيما توج الشارقة بلقبها أعوام: 1979، 1980، 1982، 1983، 1991، 1995، 1998، 2003 و2022.

والتقى الشارقة وعجمان هذا الموسم، مرتين في دوري أدنوك، إذ فاز الشارقة في الدور الأول 3-2، وفي الدور الثاني أيضاً 4-صفر، ويخطط «الملك» لترسيخ عقدة تفوقه على «البرتقالي».

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 14 الجاري على استاد راشد بن سعيد في عجمان.

وجاء تأهل الشارقة لهذا الدور بعدما فاز على الجزيرة بهدفين مقابل هدف، في الدور ربع النهائي للبطولة، فيما تأهل عجمان على حساب البطائح، بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف.

ويراهن الجهاز الفني لفريق الشارقة، بقيادة المدرب الروماني كوزمين، على قوته الهجومية ممثلة في الثلاثي البرازيلي كايو لوكاس والغيني عثمان كامارا ومهاجم الرأس الأخضر جورج دجانيني، بجانب المهاجم الإسباني باكو الكاسير.

ويأمل الشارقة، الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب فرق الدوري برصيد 39 نقطة، الظهور بمستوى فني مشرّف، وانتزاع الفوز، خصوصاً أن مستواه الفني تراجع في الفترة الأخيرة، رغم أنه يضم في صفوفه نخبة من أفضل اللاعبين المواطنين والأجانب على حد سواء.

وفي المقابل، استعد عجمان جيداً لهذه المواجهة التي تعد ثأرية بالنسبة له من الشارقة الذي فاز عليه ذهاباً وإياباً في دوري هذا الموسم.

ويمر عجمان الذي يضم نخبة من اللاعبين المميزين، حالياً، بأجمل فتراته بعد المستوى المميز الذي قدمه في الفترة الأخيرة في الدوري، رغم تعادله أمام البطائح 1-1 في الجولة الماضية، إذ يحتل عجمان حالياً المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، ويتطلع لإحداث مفاجأة جديدة في الكأس.