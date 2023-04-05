الامارات | ماربورغ تستضيف بعثة الإمارات في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية الصيفية الـ15 للأولمبياد الخاص، والتي تستضيفها ألمانيا في عاصمتها برلين في الفترة من 17 إلى 25 يونيو 2023 ، بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 170 دولة يتنافسون في 26 رياضة أولمبية ، أسماء أكثر من 200 مدينة ألمانية، فيما يعرف ببرنامج استضافة المدن، والذي يسبق انطلاقة الألعاب في الفترة من 12 إلى 15 يونيو المقبل.

وتستضيف ماربورغ بعثة الإمارات التي تشارك في الألعاب في 20 رياضة، وتعد البعثة الاماراتية الأكبر بين دول منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، ويترأس طلال مصطفى الهاشمي، المدير الوطني، ولضخامة البعثة هناك ثلاثة نواب له وهم: فاطمة إبراهيم المسلمي، عمرو محمد بدوي.

وتسعى الإمارات إلى الحفاظ على إنجازها في العالمية الماضية في أبوظبي 2019، حيث حصلت على 182 ميدالية، بواقع 64 ذهبية، 55 فضية و63 برونزية،

وماربورغ مدينة ألمانية في ولاية هسن تقع في الوسط الغربي من ألمانيا، ويبلغ عدد سكانها 80 ألف نسمة وتبلغ مساحتها 124.5 كم مربع، وماربورغ هي بمثابة مهد ولاية هـِسـِّن ، وهى محبوبة لدى الشعراء والمفكرين ومنهم كثيرين مكث فيها أيضاً. ويهدف برنامج استضافة المدن الي تسليط الضوء على ما يقدمه أفراد المجتمع الألماني، ويشجع على زيادة المشاركة والاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية.