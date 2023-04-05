الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - محلل

أبدى عضو مجلس إدارة في أحد أندية المحترفين عدم رضاه عن حديث أحد المحللين في قناة رياضية عن أداء فريقه، مشيراً إلى أن المحلل نفسه عندما يتحدث عن الفريق الذي ينتمي له يختلق الأعذار والمبررات في حال تحقيقه نتيجة سلبية.

أجانب

وضع مسؤولون في أحد الأندية الكبيرة في لعبة الكرة الطائرة اثنين من اللاعبين الأجانب المشاركين في دورة ند الشبا ضمن خياراتهم للتعاقد معهما في الفترة المقبلة، إذ من المنتظر أن يتم حسم التعاقد خلال الأيام المقبلة.