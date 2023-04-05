الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رئيس الدولة
الوصل - العين 22:00
الشارقة - عجمان 22:00
كأس ملك إسبانيا
برشلونة - ريال مدريد 23:00
كأس الملك سلمان
فحمان - الاتحاد المنستيري 23:00
وست هام - نيوكاسل 23:00
مان يونايتد - برينتفورد 23:00
الدوري المغربي
الرجاء - الوداد 2:00
الأهلي - المحلة 23:15
المقاولون العرب - بيراميدز 23:15
الدوري الجزائري
شباب بلوزداد - الساورة 1:00
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