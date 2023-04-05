اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رئيس الدولة

الوصل - العين 22:00

الشارقة - عجمان 22:00

كأس ملك إسبانيا

- 23:00

كأس الملك سلمان

فحمان - الاتحاد المنستيري 23:00

وست هام - نيوكاسل 23:00

مان يونايتد - برينتفورد 23:00

الدوري المغربي

الرجاء - الوداد 2:00

الأهلي - المحلة 23:15

المقاولون العرب - بيراميدز 23:15

الدوري الجزائري

شباب بلوزداد - الساورة 1:00

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