الامارات | الإمارات يهزم الحمرية ويستعيد مركز الوصيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق الامارات (الصقور) من تحقيق فوز ثمين على ضيفه الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت بملعبه في ختام منافسات الجولة 28 لدوري الدرجة الأولى ليصبح رصيده 56 نقطة مستعيداً المركز الثاني خلفا للمتصدر حتا برصيد 62 نقطة، بينما تجمد رصيد الحمرية عند 44 نقطة في المركز الخامس.

ونجح الصقور من قلب تأخره بهدف حتى الدقيقة 80 لينهي المباراة لصالحه بهدفين لهدف في اهم ريمونتادا يحققها الصقور في الموسم الحالي، وسجل هدفي الامارات البرازيلي ليذيري في الدقيقة 81 ولاعب الحمرية عدنان راشد في مرماه في الدقيقة (90+5) بينما سجل هدف الحمرية المصري معتصم ياسين في الدقيقة 45.

وفي مباراة مهمة أخرى فاز التعاون على "جلف اف سي" بهدفين لهدف واحد في المباراة التي اقيمت في ملعب النادي العربي اذ سجل هدفي التعاون الغامبي مطر ابدجي في الدقيقة 21 والبرازيلي كارلوس البرتو في الدقيقة 87، بينما سجل لفريق "جلف اف سي" السنغالي لاسانا كامارا في الدقيقة 51، ليصبح رصيد التعاون 35 في المركز التاسع بينما "جلف اف سي" 31 في المركز الثالث عشر