«ريمونتادا مثيرة».. المصري البورسعيدي يسقط الزمالك بثلاثية في الدوري (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق المصري البورسعيدي فوزا هاما ومثيرا على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

ودخل الزمالك مواجهة المصري محتلًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد الفريق البورسعيدي في المركز التاسع بـ 28 نقطة.

تقدم الزمالك مبكرا في الثانية 14 عن طريق عماد الدين بو بكر لاعب المصري بالخطأ في مرماه.

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وفي الدقيقة 21، نجح ناصر منسي في تسجيل هدف الزمالك الثاني بعد تمريرة سحرية من مصطفى شلبي.

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وقلّص جريندو الفارق بتسجيله الهدف الاول للمصري في الدقيقة 25.

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وفي الشوط الثاني، سجل إسلام أبو سليمة هدف التعادل للمصري البورسعيدي برأسية مميزة في الدقيقة 60.

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وتمكن عبده يحيي من تسجيل الهدف الثالث للمصري البورسعيدي في الدقيقة 87.

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وبهذه النتيجة، يقفز المصري البورسعيدي إلى المركز السابع برصيد 31 نقطة، بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 33 محتلا المركز الخامس بالتساوي مع المقاولون العرب.

وبدا الزمالك مواجهة المصري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر ومحمود حمدي الونش ومحمود شبانة وعبدالله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف روقا وأحمد بلحاج وسيف جعفر ومصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: ناصر منسي.

على الجانب الآخر، بدأ المصري مباراة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : عصام ثروت

خط الدفاع : عمرو سعداوي - عماد بو بكر - إسلام أبوسليمة - أحمد عماد .

خط الوسط : حسين السيد - عمرو موسى - إلياس الجيلاصي - عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم : إسلام عطية - محمد جريندو.