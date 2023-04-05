- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الثلاثاء 4/4/2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 4/4/2023، اقامة 3 مباريات في الجولة الثانية والعشرين ببطولة الدوري، حيث واجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، وفاركو يواجه الداخلية، وأسوان يستضيف سموحة.
وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 33 فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، فيما يرتفع رصيد المصرى للنقطة 31 فى المركز السابع، بينما يستمر النادي الأهلي علي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 44.
جدول الترتيب
المصرى البورسعيدى يفوز على الزمالك 3 / 2 فى الدورى.. فيديو
فى مباراة مثيرة نجح فريق المصرى البورسعيدى فى اقتناص الفوز من الزمالك بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب فى الجولة الثانية والعشرين..