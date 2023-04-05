شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 4 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4 / 4 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها المصري يفوز على الزمالك ..البنا حكما لمباراة الأهلي والمحلة.

المصرى البورسعيدى يفوز على الزمالك 3 / 2 فى الدورى.. فيديو

فى مباراة مثيرة نجح فريق المصرى البورسعيدى فى اقتناص الفوز من الزمالك بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب فى الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أسوان يتعادل فى اللحظات الأخيرة مع سموحة 1-1.. فيديو

تعادل فريق سموحة مع نظيره أسوان بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ23 للدوري المصري الممتاز، على استاد أسوان الرياضي.

فاركو يتعادل مع الداخلية سلبيا فى الدوري الممتاز

تعادل فريق فاركو مع نظيره الداخلية بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، وذلك على استاد السويس الجديد.

حازم إمام: "VAR" سيكون متواجدا نهاية الأسبوع الحالي

تحدث حازم إمام محلل قنوات "ON TIME SPORTS" عن الإعاقة التي تعرض لها محمد عبد اللطيف جريندو لاعب المصرى نتيجة تدخل محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً، مؤكداً أنها خارج منطقة الجزاء.

محمود البنا حكما لمباراة الأهلى و المحلة ..وحمدي للمقاولون وبيراميدز

أسندت لجنة الحكام مباراة الأهلي و غزل المحلة إلى الحكم الدولي محمود البنا في اللقاء المقرر له التاسعة و الربع غدًا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

الألمانى هيرليتش يصل القاهرة استعدادًا لتولى قيادة الزمالك "صورة"

وصل منذ قليل الألماني هايكو هيرليتش المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، إلى القاهرة، من أجل توقيع عقود توليه مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض بشكل رسمى، ثم الإعلان الصفقة بشكل رسمى.

اتحاد الكرة يخاطب 8 اتحادات أوروبية لتعيين حكام أجانب لنهائى كأس مصر

أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى 8 اتحادات أوروبية من أجل استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي وبيراميدز فى نهائى كأس مَصر المقرر لها الأثنين المقبل وهي إنجلترا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان وبولندا والسويد.