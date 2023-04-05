شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعادل فى اللحظات الأخيرة مع سموحة 1-1.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق سموحة مع نظيره أسوان بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ23 للدوري المصري الممتاز، على استاد أسوان الرياضي.

تقدم سموحة عن طريق بنيامين بواتينج في الشوط الأول، وقبل نهاية المباراة نجح أسوان في التعادل عن طريق محمد حمدي زكي.

وبهذه النتيجة يحتل فريق أسوان المركز الـ12 برصيد 27 نقطة، في حين يتواجد سموحة بالمركز الـ10 برصيد 28 نقطة.