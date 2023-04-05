شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتعادل مع الداخلية سلبيا فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق فاركو مع نظيره الداخلية بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، وذلك على استاد السويس الجديد.

ويحتل فاركو المركز التاس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 11 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا، بينما يحتل الداخلية المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

وجاء تشكيل فاركو: محمد سعيد شيكا، أحمد محمد محمدي، رامي صبري، جيفرسون أنكادا، محمود حمادة، عبدالله بكري، عزمي غوما، سيف تيري، علي بهيج، كنجلسي سوكاري، رزقي حمرون.