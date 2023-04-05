شكرا لقرائتكم خبر عن ورش عمل وحلقات نقاش فى الرخصة A للمدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المدربين المصريين المحاضرات الخاصة بالرخصة A، بهدف تبادل الخبرات بين الـ 25 مدربا المشتركين في الدبلومة الأفريقية A، والتي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم مع الاتحاد الأفريقي بمركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف بـ6 أكتوبر.

واعتمد الدكتور جمال محمد علي والمحاضرين في المحاضرات على استخدام اسلوب ورش العمل وحلقات النقاش وتمثيل الأدوار بين المتدربين، وذلك بتوزيع المتدربين على مجموعات وكل مجموعه تقوم بوضع خطوات التجهيز للمباريات، ويقوم قائد كل فريق بشرح الخطوات المتبعة لتجهيز الفريق للمباراة القادمة.

من جانب آخر يقوم أحمد ناجي غداً الأربعاء بشرح محاضرة بعنوان فريق خلف فريق، وتتناول دور مدرب الحراس وأخصائي اللياقة البدنية والمدلك ومحلل الأداء والأخصائي النفسي في المشاركة وإعداد الفريق للتفوق في المباريات.