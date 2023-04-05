شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يفوز على الزمالك 3 / 2 فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مباراة مثيرة نجح فريق المصرى البورسعيدى فى اقتناص الفوز من الزمالك بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب فى الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك فى الثوانى الأولى من انطلاق المباراة عماد الدين بوبكر مدافع المصرى بالخطأ فى مرماه، ثم أضاف ناصر منسى الهدف الثانى فى الدقيقة 21، وسجل للمصرى البورسعيدى محمد جريندو فى الدقيقة 25، وإسلام سليمة فى الدقيقة 61، وعبده يحيى فى الدقيقة 87.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المصرى للنقطة 31 فى المركز السابع، ويتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 33 فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى.

أحداث الشوط الأول

سجل فى الثوانى الأولى بعد عرضية من سيف فاروق جعفر أسكنها مدافع المصرى عماد الدين بوبكر بالخطأ فى مرماه، بعدها كثف المصرى الضغط على الزمالك فى محاولات لتسجيل هدف التعادل.

فى الدقيقىة 17 اعترض الجهاز الفنى لفريق المصرى بالكامل وطالب الحكم محمود ناجى باحتساب ركلة جزاء لصالح محمد جريندو، وفى الدقيقة 21 سجل ناصر منسى أولى أهدافه مع الزمالك فى الدورى، وأضاف الثانى فى شباك المصرى.

وبعدها بأربع دقائق وفى الدقيقة 25 نجح محمد جريندو فى تسجيل هدف تقليص الفارق للمصرى، لتصبح النتيجة 2 / 1، واستمر ضغط الفريق البورسعيدى فى محاولات مكثفة للتعادل، وأهدر جريندو عدة فرص محققة.

فى الشوط الثانى كثف المصرى الضغط، وتعرض عبد الله جمعة للإصابة فى الدقيقة 50 وغادر الملعب، ودخل حاتم سكر بديلاً، وفى الدقيقة 60 نجح إسلام أبو سليمة فى تسجيل الهدف الثانى للمصرى والتعادل مع الزمالك.

وشهدت الدقيقة 70 خروج سيف فاروق جعفر ودخول محمود شيكابالا، الذى هدد مرمى الفريق البورسعيدى بتسديدة قوية مرت أعلى المرمى فى الدقيقة 72.

وفى الدقيقة 87 قلب عبده يحيى الطاولة وسجل هدف المصرى البورسعيدى الثالث فى شباك الزمالك، ليحقق الفوز لفريقه ويقتنص ثلاث نقاط غالية.

تشكيل الفريقين

وضم تشكيل الزمالك كلا من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع : عمر جابر - محمود حمدي " الونش" - محمود شبانة - عبد الله جمعة، خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - أحمد بلحاج، خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق و حاتم سكر ومحمد حسام "بيسو"و سيد عبد الله "نيمار" وعبد الله محمد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه و إبراهيما نداي.

وضم تشكيل المصرى كلاً من: عصام ثروت لحراسة المرمى ومحمد جريندو وأحمد عماد، عماد الدين بوبكر، إلياس الجلاصي وإسلام عطية وحسين السيد و عمرو موسي وعبد الرحيم دغموم وأبو سليمه و عمرو سعداوي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من محمود جاد، كريم العراقي، عبده يحيى، حسام جريشة، حسن علي، محمد حسن الفيومي، رجب عمران، اسلام المزين، أنطوني اكبوتو.