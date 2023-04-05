شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: "VAR" سيكون متواجدا نهاية الأسبوع الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حازم إمام محلل قنوات "ON TIME SPORTS" عن الإعاقة التي تعرض لها محمد عبد اللطيف جريندو لاعب المصرى نتيجة تدخل محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً، مؤكداً أنها خارج منطقة الجزاء.

وأكد إمام خلال تحليله لمباراة الزمالك والمصرى أن تقنية الفيديو الـ"VAR" ستكون متواجدة في نهاية الأسبوع الحالي إن شاء الله على حد وصفه لافتاً إلى أن الناس تحملهم أسباب الأزمة الحالية على الرغم من كونها أموال متجدولة من قبل تولى المسئولين عن اتحاد الكرة حالياً.

وأوضح حازم إمام أن فريق الزمالك لديه مشكلة في عدم الضغط على المنافس مشيراً إلى أن لاعبى المصرى البورسعيدى سيطروا على منطقة وسط الملعب، مضيفاً:" الزمالك سجل هدفين مهمين وعليهم زيادة الحصيلة من أجل تأمين نقاط المباراة".

وانتهى الشوط الأول من عمر مباراة المصرى البورسعيدى والزمالك بتقدم الأبيض بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على استاد برج العرب في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويتقدم الزمالك بنتيجة 2 / 1.

سجل فى الثوانى الأولى بعد عرضية من سيف فاروق جعفر أسكنها مدافع المصرى عماد الدين بوبكر بالخطأ فى مرماه، بعدها كثف المصرى الضغط على الزمالك فى محاولات لتسجيل هدف التعادل.

وبعدها بأربع دقائق وفى الدقيقة 25 نجح محمد جريندو فى تسجيل هدف تقليص الفارق للمصرى، لتصبح النتيجة 2 / 1، واستمر ضغط الفريق البورسعيدى فى محاولات مكثفة للتعادل، وأهدر جريندو عدة فرص محققة.