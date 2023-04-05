شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتقدم على أهلى ليبيا بهدف فى الشوط الأول بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى طلائع الجيش الشوط الأول متقدماً على فريق أهلى طرابلس الليبى بهدف نظيف سجله كريم طارق فى الدقيقة 21 من الشوط الأول، فى المباراة المقامة بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالقاهرة، فى مباراة الذهاب للدور التمهيدى الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية.

بدأ عماد النحاس المدير الفني لفريق طلائع الجيش تشكيل فريقه أمام أهلي طرابلس الليبي قبل مباراة الفريقين فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد جهاز الرياضة، فى ذهاب الدور الأول التمهيدى لمنافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، وجاء كالتالي: محمد شعبان ومحمد فتح الله وخالد السطوحي وفريد شوقي وأحمد زولا وكريم طارق وأحمد سمير وأحمد متعب ومحمد سمير وخالد قمر.

بينما جاء تشكيل فريق أهلي طرابلس كالتالي: محمد نشنوش و صالح سعيد و عبدالله محمد و أحمد التربي و محمد عبدالسلام و علي معتوق و كارمو كايفالو ومحمود عكاشة ومنصور مكاري وأنس سلتو وأيوب عياد.

ووجه عماد النحاس، المدير الفنى لطلائع الجيش تحذيرا شديد اللهجة لمدافعى فريقه من خطورة خط هجوم أهلى طرابلس الليبى قبل مباراة الفريقين فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد جهاز الرياضة، فى ذهاب الدور الأول التمهيدى لمنافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

ويعول طارق جرايا المدير الفني لأهلى طرابلس على لاعبيه الثنائى المحترف جون إيبوكا وهيثم العيونى لهز شباك فريق طلائع الجيش بسبب درايتهم بالدوري المصري لسابق خوضهم تجربة إحتراف في الايجيبشن ليج مع سيراميكا والمصري.

ويتطلع طلائع الجيش، بقيادة عماد النحاس، لتحقيق انتصار يعزز موقفه فى بلوغ الدور التالى بالبطولة قبل مباراة الإياب التى تجمع بين الفريقين فى الحادى عشر من أبريل الجارى، فى العاشرة مساءً، باستاد شهداء بنينا.

ويلتقى الفائز من مجموع مباراتى طلائع الجيش وأهلى طرابلس الليبى مع الفائز من مجموع مباراتي النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني، في الدور الثاني للتصفيات.

واختارت لجنة الحكام فى البطولة العربية طاقم تحكيم أردنى لإدارة مباراة الطلائع وأهلى طرابلس الليبى، بقيادة أدهم مخادمة ويساعده أحمد الرويلى مساعد ومحمد خلف ، ومحمد عرفة حكماً رابعاً، ويراقب المباراة اللبنانى بشير شفيق عبدالخالق ، ويراقب الحكام الإماراتى على حمد ، والمنسق العام محمد كساب ، والمنسق الإعلامى محمد ياسين من مصر .

وعكف عماد النحاس المدير الفني للطلائع مع جهازه المعاون على استكشاف فريق أهلى طرابلس الليبى، للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته من أجل تحقيق نتيجه إيجابية مريحه قبل مباراة العودة بليبيا.