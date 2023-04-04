منسي وزيزو في الهجوم.. تشكيل الزمالك أمام المصري البورسعيدي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك، أحمد عبدالمقصود، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره المصري البورسعيدي.

وشهد التشكيل الرسمي للفريق الأبيض الدفع بمحمود شبانة في دفاع الزمالك أمام المصري بدلاً من حسام عبد المجيد.

وسيبدأ الزمالك مواجهة المصري البورسعيدي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمود حمدي "الونش" - محمود شبانة - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - أحمد بلحاج - سيف جعفر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي ـ أحمد سيد "زيزو"

يشار إلى أن الزمالك يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام المصري صاحب المركز التاسع.