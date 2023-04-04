ليفربول وتشيلسي.. كلوب يرفع الحصانة عن محمد صلاح ويقصيه من التشكيل الأساسي

الشارقة - اميمة ياسر -

وجد النجم المصري محمد صلاح نفسه في وضع مفاجئ، قبيل مواجهة تشيلسي، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتقام على ملعب "ستامفورد بريدج"، معقل البلوز، في أولى لقاءات صاحب الأرض بعد إقالة المدرب السابق جراهام بوتر.

وفاجأ مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب، الجميع باستبعاد محمد صلاح عن التشكيلة الأساسية للريدز، رغم أهمية المباراة، ليدفع بروبرتو فيرمينو، داروين نونيز وديوجو جوتا بدلا منه في خط الهجوم.

ويبدو أن يورجن كلوب استجاب لنداءات النقاد واللاعبين السابقين للريدز، بضرورة رفع الحصانة عن محمد صلاح، نظرا لمشاركته أساسيا باستمرار مهما كان مستواه.

ويعاني صلاح (30 عاما) من تراجع مستواه هذا الموسم، كما هو حال أغلب لاعبي ليفربول.

وللمرة الأولى هذا الموسم، يجلس "الفرعون المصري" على مقاعد بدلاء ليفربول منذ البداية في مباراة بالدوري الإنجليزي.

ومحمد صلاح هو الهداف الأول لليفربول هذا الموسم، إذ سجل 12 هدفا وصنع 7 أخرى في البريميرليج، كما أحرز بشكل عام 23 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة بكافة البطولات.

وفيما يلي تشكيل ليفربول أمام تشيلسي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كونات، جويل ماتيب وتسيميكاس

الوسط: كورتيس جونز، فابينيو وجوردان هندرسون

الهجوم: ديوجو جوتا، روبرتو فيرمينو وداروين نونيز