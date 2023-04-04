شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم على أسوان بهدف نظيف فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سموحة في التقدم على نظيره أسوان بهدف نظيف عن طريق بنيامين بواتينج، بعد انتهاء أحداث الشوط الأول، فى المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ23 للدوري المصري الممتاز.
ويدخل فريق أسوان هذه المباراة محتلا المركز الـ12 برصيد 26 نقطة، في حين يتواجد سموحة بالمركز الـ11 برصيد 27 نقطة.
وجاء تشكيل أسوان: عمرو حسام، كاستيلو، إسلام صلاح، ميدو مصطفى، علي فتحي، محمد عبد الرسول، عماد فتحي، أحمد خالد، محمد المرسي، محمد حمدي زكي، ديلسون كاموني.
فيما جاء تشكيل سموحة: عمر صلاح، أحمد جمال، بركات حجاج، أحمد شوشة، محمد نادي، محمود حليمو – مالك بعيوي، محمد عصام، حسين فيصل، مصطفى سعد، بنيامين بواتينج.