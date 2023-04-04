شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل طلائع الجيش أمام أهلى ليبيا فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق طلائع الجيش تشكيل مباراة فريقه أمام أهلي طرابلس الليبي قبل مباراة الفريقين فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد جهاز الرياضة، فى ذهاب الدور الأول التمهيدى لمنافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 ، وجاء كالتالي : محمد شعبان و محمد فتح الله وخالد السطوحي و فريد شوقي و أحمد زولا و كريم طارق و أحمد سمير و أحمد متعب و محمد سمير و خالد قمر .

بينما جاء تشكيل فريق أهلي طرابلس كالتالي :محمد نشنوش و صالح سعيد و عبدالله محمد و أحمد التربي و محمد عبدالسلام و علي معتوق و كارمو كايفالو و محمود عكاشه و منصور مكاري و أنس سلتو و أيوب عياد.

وجه عماد النحاس، المدير الفنى لطلائع الجيش، تحذيرا شديد اللهجة لمدافعى فريقه من خطورة خط هجوم أهلى طرابلس الليبى قبل مباراة الفريقين فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد جهاز الرياضة، فى ذهاب الدور الأول التمهيدى لمنافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

ويعول طارق جرايا المدير الفني لأهلى طرابلس على لاعبيه الثنائى المحترف جون إيبوكا وهيثم العيونى لهز شباك فريق طلائع الجيش بسبب درايتهم بالدوري المصري لسابق خوضهم تجربة إحتراف في الايجيبشن ليج مع سيراميكا والمصري.

ويتطلع طلائع الجيش، بقيادة عماد النحاس، لتحقيق انتصار يعزز موقفه فى بلوغ الدور التالى بالبطولة قبل مباراة الإياب التى تجمع بين الفريقين فى الحادى عشر من أبريل الجارى، فى العاشرة مساءً، باستاد شهداء بنينا.

ويلتقى الفائز من مجموع مباراتى طلائع الجيش وأهلى طرابلس الليبى مع الفائز من مجموع مباراتي النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني، في الدور الثاني للتصفيات.

واختارت لجنة الحكام فى البطولة العربية طاقم تحكيم أردنى لإدارة مباراة الطلائع وأهلى طرابلس الليبى، بقيادة أدهم مخادمة ويساعده أحمد الرويلى مساعد ومحمد خلف ، ومحمد عرفة حكماً رابعاً، ويراقب المباراة اللبنانى بشير شفيق عبدالخالق ، ويراقب الحكام الإماراتى على حمد ، والمنسق العام محمد كساب ، والمنسق الإعلامى محمد ياسين من مصر .

وعكف عماد النحاس المدير الفني للطلائع مع جهازه المعاون على استكشاف فريق أهلى طرابلس الليبى، للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته من أجل تحقيق نتيجه إيجابية مريحه قبل مباراة العودة بليبيا.