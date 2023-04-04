شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الزمالك يحافظ على تقدمه والمصرى يسعى للتعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة المصرى البورسعيدى والزمالك، المقامة بينهما حاليًا على استاد برج العرب في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومازال الزمالك متقدمًا بهدف دون رد، سُجل فى الثوانى الأولى بعد عرضية من سيف فاروق جعفر أسكنها مدافع المصرى عماد الدين بوبكر بالخطأ فى مرماه، بعدها كثف المصرى الضغط على الزمالك فى محاولات لتسجيل هدف التعادل.

ويضم تشكيل الزمالك كل من: حراسة المرمى : محمد صبحي، خط الدفاع : عمر جابر - محمود حمدي " الونش" - محمود شبانة - عبد الله جمعة، خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - أحمد بلحاج، خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق و حاتم سكر ومحمد حسام "بيسو"و سيد عبد الله "نيمار" وعبد الله محمد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه و إبراهيما نداي.

ويضم تشكيل المصرى كلاً من.. عصام ثروت لحراسة المرمى ومحمد جريندو وأحمد عماد، عماد الدين بوبكر، إلياس الجلاصي وإسلام عطية وحسين السيد و عمرو موسي و عبد الرحيم دغموم وأبو سليمه و عمرو سعداوي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من محمود جاد، كريم العراقي، عبده يحيى، حسام جريشة، حسن علي، محمد حسن الفيومي، رجب عمران، اسلام المزين، أنطوني اكبوتو.

الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 33 نقطة، من 20 مباراة، حقق الفوز في 9، وتعادل في 6، وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 19، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز التاسع، برصيد 28 نقطة، حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز فى 6، وتعادل فى 10، وخسر 5، وسجل لاعبوه 19 هدفا، واستقبلت شباكه 22 .