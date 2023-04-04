شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما لمباراة الأهلى و المحلة ..وحمدي للمقاولون وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام مباراة الأهلي و غزل المحلة إلى الحكم الدولي محمود البنا في اللقاء المقرر له التاسعة و الربع غدًا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

يعاون محمود البنا كلا من محمد فاروزق و حسن رمضان و إبراهيم محمد.

بينما يدير مباراة المقاولون و بيراميدز كلاً من أحمد حمدي و ماجد المليجي و علاء عبد الباسط و أحمد ناجي.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى صفحة مباراة الهلال السودانى التي أقيمت باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وفاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل لدور الثمانية.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويتربع الأهلى على عرش أندية الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة وحقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 32 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات وأرقام الأهلى والمحلة نجد الأتى:

تقابل الأهلى وغزل المحلة فى 96 مباراة

كان الفوز حليف الأهلى فى 54 مباراة

فيما كان التعادل حاضرا فى 30 لقاء

وفاز غزل المحلة على الأهلى فى 12 مباراة

سجل الأهلى في شباك المحلة 128 هدف

استقبلت شباك الأهلي 55 هدفا من المحلة

ونجح الأهلى فى الخروج بشباك نظيفة 50 مرة

ولم يتمكن من هز شباك الغزل فى 24 مباراة.