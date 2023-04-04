شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4 / 4 / 2023 العديد من الاخبار الرياضية الهامة منها وصول الألمانى هيرليتش يصل القاهرة استعدادًا لتولى قيادة الزمالك "صورة".

الألمانى هيرليتش يصل القاهرة استعدادًا لتولى قيادة الزمالك "صورة"

وصل منذ قليل الألماني هايكو هيرليتش المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، إلى القاهرة، من أجل توقيع عقود توليه مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض بشكل رسمى، ثم الإعلان الصفقة بشكل رسمى.

تأجيل مباراتى الأهلى وبيراميدز مع فيتوتشر والإسماعيلى بسبب نهائى كأس مصر

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراتى الأهلى وبيراميدز مع فيتوتشر والإسماعيلى على الترتيب، ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من عمر الدورى المصرى بسبب مشاركة ناديى الأهلى وبيراميدز فى نهائى كأس مصر يوم 10 أبريل الجارى.

رسمياً..الاتحاد السكندري يتفق مع الصربى زوران على تجديد عقده موسماً

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى أتفاقه مع الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى للفريق لتجديد تعاقده وجهازه المعاون ، المكون من ، كريم بن سالم سباعى _ مدرب عام " تونس "ومحمد رشيد المكاوى _ مدرب حراس المرمى " المغرب "

اتحاد الكرة يخاطب 8 اتحادات أوروبية لتعيين حكام أجانب لنهائى كأس مصر

أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى 8 اتحادات أوروبية من أجل استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي وبيراميدز فى نهائى كأس مَصر المقرر لها الأثنين المقبل وهي إنجلترا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان وبولندا والسويد.

بيراميدز يتحمل تكلفة استقدام حكام أجانب أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر

يتحمل نادى بيراميدز تكلفة استقدام حكام أجانب لمباراته أمام النادى الأهلى مساء الاثنين المقبل، فى نهائى كأس مصر موسم 2021 - 2022 باستاد القاهرة الدولى، بعدما طلب النادى السماوى رسميا من اتحاد الكرة تعيين طاقم أجنبى للمباراة المرتقبة.

اتحاد الكرة يُسدد مستحقات كيروش المتأخرة كاملة

أنهى مجلس إدارة اتحاد الكرة ، أزمة المستحقات المتأخرة لكارلوس كيروش المدير الفنى السابق لمنتخب مصر وتسلم الأخير كافة مستحقاته وكانت عبارة عن مكافأة المركز الثانى فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة بالكاميرون بجانب مكافأة المركز الرابع فى بطولة كأس العرب.

المنتخب الأولمبي يستعد لأمم أفريقيا بمعسكر بالإسكندرية 27 أبريل

ينتظم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم فى معسكر بالإسكندرية من 27 إلى 30 أبريل الجاري استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر إقامتها فى المغرب من 24 يونيو إلى 8 يوليو القادمين ، وهى البطولة التى يتأهل الثلاثة الأوائل فيها إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا فى الملحق الأوليمبي على تذكرة التأهل الرابعة.

الزمالك يضع عبد المنصف ومجدي ضمن المرشحين للانضمام لجهاز هيرليتش

رشح مسئولي نادي الزمالك، كلًا من محمد عبد المنصف، وأحمد مجدي للانضمام للجهاز الفني الجديد لفريق الكرة الأول تحت قيادة الألمانى هايكو هيرليتش الذي اقترب من قيادة الفريق خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

الأمن يوافق على حضور الجمهور فى نصف نهائى دورى السوبر رجال

تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، موافقة من الجهات الأمنية على حضور 500 مشجع لكل فريق خلال مباريات نصف نهائي دوري السوبر رجال والمحدد إقامته على صالة برج العرب بالإسكندرية.

ماذا قدم الأهلى أمام المحلة تاريخيا قبل مواجهة الغد

يخوض فريق الأهلي مساء اليوم، الثلاثاء، تدريباته الجماعية استعدادا لمباراته أمام غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، قبل الدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لموقعة الغد، فى الظهور الأول للفريق الأحمر بمسابقة الدوري منذ توقف الدوري لظروف الأجندة الدولية.