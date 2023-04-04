شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل التعاقد مع الألمانى هيرليتش.. وبند خاص للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولى نادى الزمالك، جلسة خاصة مع الألمانى هايكو هيرليتش، لتوقيع عقد توليه القيادة الفنية للفريق الكروى الأول خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، الذى رحل بالتراضى، وذلك بعدما وصل إلى القاهرة منذ قليل.

ومن المنتظر أن يتم توقيع العقد بين الزمالك والمدير الفنى الألمانى لمدة أربعة أشهر، على أن يتم التجديد لمدة موسم تلقائًيا بموافقة الطرفين، وسيضع الزمالك فى العقد بندًا يمنح النادى أحقية فسخ التعاقد بعد انتهاء الأربعة أشهر المتبقية فى الموسم الحالى، حال عدم تحقيق المدرب الأهداف المطلوبة وأبرزها البطولة العربية التى سيشارك فيها الفريق الأبيض.

ويشمل البند الذى سيضعه الزمالك أحقية فسخ التعاقد مع المدرب بعد انتهاء الأربعة أشهر الأولى فى حالة الاخفاق، دون حصوله على قيمة الشرط الجزائى، وفى حالة نجاح المدرب سيتم تجديد العقد تلقائيًا بين الطرفين مع تفعيل بند الشرط الجزائى فى الموسم الجديد.

ورشح مسئولي الزمالك، كلًا من محمد عبد المنصف، وأحمد مجدي للانضمام للجهاز الفني تحت قيادة الألمانى هايكو هيرليتش، وجاء ترشيح اسم عبد المنصف لتولي منصب مدرب الحراس، وأحمد مجدي مدربًا مساعدًا في الجهاز الفني، كما سيتمرلا حسين ياسر المحدى فى الجهاز، وتعيين عبد الواحد السيد مديرًا للكرة، ويستعين الخواجة الألمانى بمدرب مساعد أجنبى ومحلل أداء فقط.