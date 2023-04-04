شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو يقترب من تجديد عقده مع الاتحاد السكندرى على طريقة زوران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب الأنجولى كريستوفر مابولولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى من تجديد عقده مع سيد البلد بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية بين الطرفين ويتبقى فقط الإعلان عن الموعد النهائي عن الجلسة المقرر أن تجمع بين اللاعب ومحمد مصيلحى رئيس النادى.

واتفق مسئولو نادى الاتحاد السكندرى على عقد جلسة مع مابولولو من أجل تجديد عقده، خصوصاً أنه من العناصر الأساسية التى غنى عنها فى الخط الأمامى لسيد البلد، ويعتمد عليه الجهاز الفني بشكل دائم، ويعتبره ركيزة مهمة فى الفريق.

وشارك الإنجولي مابولولو مع الاتحاد السكندري في 20 مباراة خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 9 أهداف، يحتل بهما وصافة هدافى الدورى المصرى الممتاز خلف أحمد الشيخ مهاجم غزل المحلة المتصدر الجدول برصيد 10 أهداف.

في سياق متصل أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى اتفاقه مع الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى للفريق لتجديد تعاقده وجهازه المعاون ، المكون من ، كريم بن سالم سباعى _ مدرب عام " تونس "ومحمد رشيد المكاوى _ مدرب حراس المرمى " المغرب "

وعقد رئيس النادي جلسة مع زوران عقب تفويضه من مجلس الإدارة بحضور لجنة الكرة برئاسة الأستاذ أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة و عضوية الأستاذ محمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة لإنهاء ملف التجديد للموسم الجديد والاتفاق على كافة التفاصيل وذلك عقب ترحيب مجلس الإدارة و زوران بتجديد التعاقد لموسم جديد.