الزمالك يتقدم على المصري في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة المصري البورسعيدي والزمالك، بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 2/1، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز.

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تفاصيل الشوط الأول

سجل الزمالك الهدف الأول في الثلنية 13 بالدقيقة الأولى من زمن المباراة عن طريق عماد الدين بو بكر بالخطأ في مرماه.

بينما أضاف ناصر منسي الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة 21 من الشوط الأول، لتصبح النتيجة 2/0 للقلعة البيضاء.

وقلص جريندو النتيجة في الدقيقة 26 من عمر الشوط، بعدما نجح في تسجيل الهدف في شباك محمد صبحي، حارس الزمالك، فيما أضاع أحمد بلحاج تسجيل الهدف الثالث، بعدما انفرد بحارس المصري.

وأضاع جريندو هدف التعادل للفريق

البورسعيدي، بعدما أهدر فرصة خطيرة كادت أن تجعل النتيجة 2/2، وتُعيد المباراة لنقطة البداية بين الفريقين.

وأضاع لاعبي المصري عدد من الفرص المؤكدة للتسجيل مع نهاية الشوط.



وبدأ أحمد عبد المقصود، المدير الفني للزمالك المباراة بالتشكيلة الآتية:

محمد صبحي، في حراسة المرمى.

خط الدفاع : عمر جابر، الونش، شبانة، عبد الله جمعة.

وفي الوسط: روقا، سيف جعفر، أحمد بلحاج.

بينما يقود الهجوم كل من : زيزو، ناصر منسي، مصطفى شلبي.

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