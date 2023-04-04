مصر تستضيف كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، لاستضافة بطولة كأس العالم للخرطوش، على مُجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 رام ورامية من مختلف أنحاء العالم.

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وأكدت 59 دولة حضورها للمشاركة في منافسات كأس العالم للرماية، وينتظر أن يصل العدد إلى 65 دولة في الأيام المقبلة، ويشارك في البطولة كل من: ألبانيا، الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، البحرين، بلغاريا، الصين، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إسبانيا، فنلندا، ‏فرنسا، بريطانيا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، الهند، آيسلاندا، ايطاليا، الأردن، الكويت، لبنان، مونتينيجرو، ناميبيا، النرويج، باكستان، الفلبين، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، جنوب إفريقيا، السنغال، سلوفينيا، سان مارينو، السويد، سوريا، تايلاند، تايوان، الإمارات، أوكرانيا، فنزويلا، المجر، أيرلندا، كازاخستان، السعودية، ليبيا، المغرب، المكسيك، مالطا، سلوفاكيا، تركيا، رومانيا بيرو، ومصر "البلد المضيف".

وفي هذا السياق، أكد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق من أجل الانتهاء من كافة التجهيزات لاستضاف بطولة كأس العالم وتقديم

صورة مشرفة لمصر أمام العالم.

وأشار إلى أن الاتحاد المصري يُسخر كل إمكانياته من أجل الخروج بالبطولة في أفضل صورة ممكنة. مؤكداً أن مصر تُشارك بكل قوة وبعدد كبير من الرماة من أجل المنافسة والسيطرة على المراكز الأولى.

وشدد حسني، على أن الاتحاد المصري للرماية جدد ثقة الاتحاد الدولي والأفريقي والعربي في قدرة مصر بشأن استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية، في ظل الدعم المستمر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. وأوضح أن استضافة مثل هذه البطولات يمنح مصر فرصة كبيرة لتوفير الاحتكاك القوي مع المدارس المختلفة للرماة المصريين ويؤهلهم بأفضل شكل من أجل تحقيق الحلم الأكبر وهو حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024.

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