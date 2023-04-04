جريندو يقلص الفارق للمصري أمام الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع المصري البورسعيدي تقليص ق النتيجة بينه وبين الزمالك في الشوط الأول من المباراة التي تُجرى في الوقت الحالي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتقدم على المصري في الدقائق الأولى

سجل هدف النادي البورسعيدي عن طريق جريندو في الدقيقة 26، لتصبح النتيجة 2/1.

بينما سجل هدفي الزمالك كل من: عماد الدين بو بكر في الثانية 13 من الدقيقة الأولى من زمن اللقاء، فيما أضاف الهدف الثاني مهاجم الفارس الأبيض ناصر منسي في الدقيقة 21.

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