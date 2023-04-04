الهلال يتقدم على الفيحاء 1-0 في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في انهاء الشوط الأول متقدما على نظيره الفيحاء بهدف نظيف في اللقاء المقام بينهما حاليا على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17 من دوري روشن السعودي.

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وسجل هدف التقدم الأول للهلال المهاجم

النيجيرى اودين إيجالو في الدقيقة 46 من الوقت الإضافي للشوط الأول.

وبدأ رامون دياز المدير الفني للزعيم المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، علي البليهي، محمد البريك.

الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، ميشيل ديلجادو.

الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

فيما جاء تشكيل الفيحاء كالاتى:



حراسة المرمى: فلاديمير ستويوكوفيش.

الدفاع: محمد البقعاوي، سامي الخيبري، حسين الشويش.

الوسط: عبدالرحمن السفري، ريكاردو ريلر، محمد أبو سبعان، بندر ناصر.

الهجوم: سلطان مندش، نواكايمي، باولينو.

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