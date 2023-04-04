رونالدو يقود النصر للتفوق على العدالة في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهت مجريات الشوط الأول من مواجهة النصر والعدالة بتقدم العالمي بهدف نظيف فى المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن لقاءات مسابقة الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة دوري روشن السعودي.

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وتقدم النصر بالهدف الأول عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول

وخاض النصر مباراته أمام العدالة بالتشكيل الآتي :

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام ،عبدالاله العمري ،الفارو ،جيسلان كونان .

خط الوسط: عبدالله الخيبري ،لويز جوستافو ، سامي النجعي.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب ، كريستيانو رونالدو ، اندرسون تاليسكا.

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