ليفربول وتشيلسي.. شوط أول مثير ينتهي بالتعادل

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول بين تشيلسي وليفربول بالتعادل السلبي بدون أهداف في المواجهة المقامة بينهما على ملعس ستامفورد بريدج ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

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وسنحت أكثر من فرصة تهديفية لأصحاب الأرض حيث كاد أن يسجل يبادر تشيلسي بهز شباك ليفربول في الدقائق الأولى من عمر المباراة، وشهدت الشوط الأول أفضلية واضحة لصالح البلوز سوى على مستوى الفرص أو السيطرة الميدانية على مجريات اللعب.

وكان تشيلسي قد سجل هدفا في منتصف الشوط الأول لكن حكم المباراة إلغاه بداعي التسلل بعد تأكيد تقنية الفيديو للتسلل.

ويستقبل ملعب ستامفورد بريدج مباراة ليفربول وتشيلسي عند دقات التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة بصافرة تحكيمية للإنجليزي أنتوني تايلور.

ويتواجد ليفربول في المركز الثامن بسلم ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 42 نقطة، بينما

يحتل تشيلسي في المركز الحادي عشر برصيد 38 بعدما لعب 28 مباراة.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جوميز، إبراهيما كوناتي، جويل ماتيب، تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو. كيرتس جونز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، روبرتو فيرمينو، داروين نونيز.

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: خاليدو كوليبالي، فوفانا، مارك كوكوريا.

خط الوسط: ريس جيمس، إنزو فرنانديز، نجولو كانتي، ماتيو كوفاسيتش، بن تشيلويل.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، جواو فيليكس.

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