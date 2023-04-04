الزمالك يتقدم على المصري في الدقائق الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الزمالك على نظيره المصري بالهدف الأول في الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول والمباراة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز.

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جاء هدف الزمالك عن طريق لاعب المصري في مرماه عماد الدين بو بكر في الدقيقة الأولى من المباراة.



ويبحث الزمالك عن الفوز في هذه المباراة، حيث يشهد الدقائق الأولى سيطرة كبيرة من جانب الزمالك، بينما

يلجأ الفريق البورسعيدي للمناطق الدفاعية.وكان الجهاز الفني للزمالك قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:حراسة المرمى : محمد صبحي.الدفاع : عمر جابر، الونش، شبانة، عبد الله جمعة.الوسط : روقا، سيف جعفر، أحمد بلحاج.

خط الهجوم : زيزو، ناصر منسي، مصطفى شلبي.

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