الهلال السعودي يتقدم بعرض رسمي خيالي لضم ميسي

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم نادي الهلال السعودي بعرض رسمي إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي صانع العاب باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والتي ينتهي فيها تعاقده الرسمي مع ناديه، في الوقت الذي لم يحدد فيه باريس موقفه النهائي من بقاء اللاعب.

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َووفقا لتقارير دولية نقلتها عن فابريزيو رومانو الصحفي الايطالي العالمي المتخصص في انتقالات لاعبي كرة القدم فإن النادي السعودي تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب محددة قيمته ب 400 مليون يورو خلال الموسم الواحد دون الاشارة الى الفتره النهائية للتعاقد وحال اتمام المفاوضات بشكل رسمي وقبول اللاعب للعرض المقدم سيصبح ما يتقاضاه اللاعب ضعف ما يحصل عليه غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو والذي انتقل

إلى فريق النصر السعودي خلال الشتاء الماضي.

والد ميسي..

كان والد اللاعب الأرجنتيني قد خرج في تصريحات سابقة الشهر الماضي معلقا على تلك الأنباء بأن النادي السعودي حتى الآن لم يتقدم بعرض جاد لضم اللاعب مشيرا إلى أن خطوة انتقال ميسي إلى الدوري السعودي ليست مطروحة بقوه الآن.



ويطمح نادي الهلال السعودي في الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني في صفقه تاريخية لتحقيق عوائد مادية وتسويقية من تواجد النجم الأرجنتيني في المملكة.

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