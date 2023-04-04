بحكم محكمة.. عبدالله السعيد ينتصر على الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت محكمة استئناف القاهرة، الثلاثاء، ببطلان حُكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي الصادر ضد صانع ألعاب فريق بيراميدز عبد الله السعيد.

وفي تصريحات لموقع "مصراوي"، قال المحامي هاني زهران، دفاع عبد الله السعيد، إن المحكمة أبطلت حكم تغريم موكله 2 مليون دولار للنادي الأهلي.

وفي وقت سابق، تقدم عبد الله السعيد بشكوى أمام المحكمة الرياضية ضد قرار تغريمه والحجز على ممتلكاته لصالح الأهلي، والذي صدر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وطالب "السعيد" بإلغاء الحكم السابق بتغريمه 2 مليون دولار وتجميد أصوله، والذي صدر بدعوى خرقه لبنود التعاقد.