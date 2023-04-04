شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر:" سيف ابنى لازم يجدد للزمالك ولا بد من منحه الفرصة مثل إمام عاشور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فاروق جعفر محلل قنوات "ON TIME SPORTS " إن نجله سيف لاعب فريق الزمالك لزاماً عليه أن يجدد عقده مع النادى الأبيض خصوصاً أن عقده ينتهى 30 يونيو الجاري لافتاً إلى أن اللاعب تلقى العديد من العروض لكن رقم واحد بالنسبة هو البقاء داخل قلعة ميت عقبة.

أكد جعفر خلال تواجده في الاستوديو التحليلى لمباراة الزمالك والمصرى المقرر إقامتها بعد قليل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدورى أن نجله سيف لا بد أن يأخد الفرصة كاملة مع الفريق على غرار ما حدث مع إمام عاشور وهى من سنتين لثلاثة على الأقل.

أوضح جعفر أن ابنه سيف وصل إلى مرحلة النضج حالياً، مشيراً إلى أنه بإمكانه الارتقاء إلى درجات الكمال الفنية والبدنية طالما أنه يحصل على الفرصة باستمرار لافتاً إلى أن ذلك ظهر عليه اللاعب مؤخراً في طريقة تسليم وتسلم الكرة والزيادة الهجومية.

أشار جعفر إلى أن الزمالك لا بديل له غير الفوز في مباراة اليوم أمام المصرى والحصول على الثلاث نقاط ،لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، خصوصاً أن المباراة صعبة في ظل تواجد حسام حسن على رأس القيادة الفنية للفريق البورسعيدى الذى يقبل إلى التحدى ويعشق الفوز على الأندية الكبيرة.