شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل أسوان وسموحة فى الجولة 23 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة أيمن الرمادي تشكيل مباراة فريقه أمام سموحة ضمن منافسات الجولة 23 من الدورى المصري الممتاز هذا الموسم ، وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي "كاستيلو" – إسلام صلاح – محمد مصطفى

الهجوم: مصطفى عبد الرسول – عماد فتحي – أحمد خالد – محمد المرسي

الهجوم: محمد حمدي زكي – ديلسون كاموني

بينما جاء تشكيل سموحة بقيادة أحمد سامي كالتالي :

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: أحمد جمال – بركات حجاج – أحمد شوشة – محمد نادي

الوسط: محمود حليمو – مالك بعيوي

أمامهما: محمد عصام – حسين فيصل – مصطفى سعد

الهجوم: بنيامين بواتينج

يستقبل فريق أسوان نظيره سموحة فى التاسعة والربع مساء اليوم، الثلاثاء على ملعبه، فى مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة 23 من الدورى المصري الممتاز هذا الموسم.

ويدخل فريق أسوان هذه المباراة وفى رصيده 26 نقطة فى المركز 12 بجدول الترتيب، فيما يملك فريق سموحة 27 نقطة في المركز العاشر.