شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المصرى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة حسام حسن، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الزمالك المقرر لها في التاسعة والربع مساء اليوم الثلاثاء، باستاد برج العرب ضمن الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وجاء كالتالي :

عصام ثروت لحراسة المرمى و محمد جريندو و أحمد عماد، عماد الدين بوبكر ، إلياس الجلاصي و إسلام عطية و حسين السيد و عمرو موسي و عبد الرحيم دغموم و أبو سليمه و عمرو سعداوي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من محمود جاد، كريم العراقي، عبده يحيى، حسام جريشة، حسن علي، محمد حسن الفيومي، رجب عمران، اسلام المزين، أنطوني اكبوتو.

الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 33 نقطة، من 20 مباراة، حقق الفوز في 9، وتعادل في 6، وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 19، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز التاسع، برصيد 28 نقطة، حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز فى 6، وتعادل فى 10، وخسر 5، وسجل لاعبوه 19 هدفا، واستقبلت شباكه 22 .