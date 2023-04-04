ماذا قدم الأهلى أمام المحلة تاريخيا قبل مواجهة الغد

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مساء اليوم، الثلاثاء، تدريباته الجماعية استعدادا لمباراته أمام غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري ، قبل الدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لموقعة الغد، فى الظهور الأول للفريق الأحمر بمسابقة الدوري منذ توقف الدوري لظروف الأجندة الدولية.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى صفحة مباراة الهلال السودانى التي أقيمت باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وفاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل لدور الثمانية.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويتربع الأهلى على عرش أندية الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة وحقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 32 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات وأرقام الأهلى والمحلة نجد الأتى: